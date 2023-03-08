Происшествия 08 марта 2023, 17:08 Беспилотники ВСУ атаковали набережную Энергодара — власти города Глава ВГА Энергодара Сеновоз: ВСУ атаковали городскую набережную боеприпасами

Читать 360tv в

Украинские военные днем 8 марта атаковали Энергодар, сообщил глава ВГА города Эдуард Сеновоз. В своем Telegram-канале он написал, что при помощи беспилотников ВСУ сбросили на городскую набережную зажигательные боеприпасы.

«Украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной», — написал Сеновоз.

Реклама

По его словам, в результате атаки возник пожар площадью четыре гектара. Огонь распространяется вдоль линий электропередачи, питающих городскую насосную станцию. С огнем борются сотрудники Росгвардии, пожарные и военные. Запорожская АЭС в безопасности, отметил глава города.

Реклама

Сеновоз добавил, что Украина желает дестабилизировать ситуацию в Энергодаре. Атака была нацелена на создание паники и страха у жителей, отметил он.

На месте происшествия побывал военкор «Известий» Мери Бадунц. По данным издания, в результате атаки загорелась сухая трава. Из-за пожара некоторые линии электроснабжения вышли из строя.

В начале марта ВСУ атаковали Энергодар. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, город обстреливали из оружия натовского образца.