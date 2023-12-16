Важное 16 декабря 2023, 04:38 Беспилотники ВСУ атаковали Курскую область Старовойт: дроны ВСУ атаковали два района Курской области РИА «Новости»

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Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, обошлось без пострадавших. Но есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.

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«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши», — рассказал Старовойт.

Один из ударов пришелся по компрессорной станции в районе железнодорожного вокзала Дмитриева. Специалисты приступили к подомовому обходу.

В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Аварийные бригады выехали к месту ЧП для устранения последствий.

Накануне, 15 декабря, сообщалось о четырех сбитых БПЛА в Курской области. Также системы ПВО работали в Крыму. Российское военные за два часа уничтожили 26 украинских дронов.