Происшествия 07 марта 2024, 06:18 Беспилотники уничтожили в Брянской области Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили в Брянской области 2 БПЛА

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В Брянской области засекли два беспилотника. Силы ПВО обезвредили их над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом», — сообщил он.

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Разрушений, по словам Александра Богомаза, не зафиксировали. Мирные жители не пострадали. К месту падения аппаратов выехали оперативные службы. Губернатор поблагодарил военных за службу.

Режим ракетной опасности утром 7 марта объявили в Курской области. В Воронежской области власти предупредили о приближавшихся беспилотниках. МЧС Белгородской области заявило об угрозе ракетного удара в Старооскольском городском округе.