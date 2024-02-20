Происшествия 20 февраля 2024, 06:55 Беспилотники уничтожили над Брянской областью Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили 2 беспилотника

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Российские военные уничтожили в Брянской области два беспилотника самолетного типа. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его информации, силы ПВО пресекли очередную попытку украинских военных совершить атаку с помощью БПЛА. Два дрона самолетного типа перехватили над Стародубским муниципальным округом и Погарским районом.

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«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — сообщил глава региона.

Ночью Вооруженные силы Украины атаковали Донецк. По столице ДНР выпустили 20 снарядов реактивной системы залпового огня. Город обстреляли около двух часов ночи из населенного пункта Карловка. Спустя полчаса из Кураховки направили еще три артиллерийских снаряда калибра 155 миллиметров. Информация о пострадавших не поступала.