Важное 17 ноября 2023, 09:06 Беспилотники сбили в Смоленской области Губернатор Анохин: в Смоленской области силы ПВО и РЭБ уничтожили беспилотники РИА «Новости»

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В Смоленске и Смоленском районе перехватили украинские беспилотники самолетного типа. Информация о пострадавших не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа», — объявил он.

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По предварительной информации, никто не пострадал. Василий Анохин сообщил, что оперативные службы уже выехали к месту происшествия.

В последний раз дрон в Смоленской области сбивали 11 ноября. Тогда тоже обошлось без жертв. В мае журналисты рассказали о рухнувшем на территории ведомственного санатория беспилотнике с камерами, в июне — о том, как местный житель нашел в лесу разведывательный БПЛА и спрятал у себя в сарае, но потом сдал полицейским.