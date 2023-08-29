Происшествия 29 августа 2023, 06:02 Беспилотники сбили над Тульской областью Минобороны: средствами ПВО сбили два БПЛА над Тульской областью Unsplash

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Объекты на территории России пытались атаковать при помощи двух беспилотников самолетного типа. Военные сбили их над Тульской областью, сообщило Минобороны.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли утром 29 августа. Военные засекли два БПЛА самолетного типа, которые нацелили на объекты на территории России. Дроны сбили при помощи средств ПВО в Тульской области.

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За ночь дважды пытались атаковать Белгородскую область. Дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа.

Вечером 28 августа американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk заметили у юго-западных берегов Крыма. Российские истребители вылетели к месту их обнаружения, чтобы предотвратить нарушение границы. Украинские военные незадолго до этого признались журналистам, что получали разведданные для ударов по России от западных союзников.