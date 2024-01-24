Происшествия 24 января 2024, 07:04 Беспилотники сбили над Орлом Губернатор Клычков: над Железнодорожным и Северным районами Орла сбили БПЛА

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Силы противовоздушной обороны сбили над Орлом беспилотники. Информация о пострадавших не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — объявил он.

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Ситуация, по словам губернатора, под контролем. Беспилотники перехватили над Железнодорожным и Северным районами Орла, на место происшествия приехали оперативные службы. Андрей Клычков заявил, что никто не пострадал. Он призвал жителей в случае обнаружения обломков дронов звонить в ФСБ, МВД и на единый номер экстренных служб «112».

В Брянской области 22 января беспилотником ударили по нефтяному терминалу в поселке Жеча Стародубского района, сообщил Telegram-канал Baza. Обошлось без возгорания и пострадавших, дрон лишь оставил вмятину на одном из резервуаров.