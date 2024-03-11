Происшествия 11 марта 2024, 06:20 Беспилотники сбили над Клинцовским и Почепским районами Губернатор Богомаз: 2 БПЛА уничтожили в Брянской области РИА «Новости»

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В Брянской области уничтожили два беспилотника. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Клинцовским и Почепским районами», — объявил он.

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Глава региона поблагодарил военных за успешно выполненную задачу. Никто из жителей, по словам Александра Богомаза, не пострадал. Разрушений не зафиксировали. Оперативные службы выехали к месту происшествия.

Вечером 10 марта Росавиация объявила об ограничении работы аэропорта Пулково. Спустя время прием и отправку самолетов возобновили. В Белгородской области остановили пассажирский поезд, который ехал из Санкт-Петербурга. Причиной ограничений стала объявленная в региона ракетная опасность. Некоторые пассажиры вышли в Беломестном.