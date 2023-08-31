Важное 31 августа 2023, 10:50 Беспилотники самолетного типа сбили в Брянской области Губернатор Богомаз: 3 БПЛА самолетного типа сбили под Брянском Скриншот видео

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Атаку трех беспилотников самолетного типа удалось предотвратить в Брянской области. Все БПЛА сбиты. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в четверг на пульт дежурного пришел сигнал об обнаружении в небе над Брянском подозрительных летательных аппаратов. Сотрудники УМВД по региону и подразделения Росгвардии проверили полученное сообщение.

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«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте находятся экстренные и оперативные службы. Глава региона поблагодарил жителей за бдительность.

Минобороны РФ в своем Telegram-канале уточнило, что попытку очередной террористической атаки удалось предотвратить в Брянской области около 10:00 31 августа. Ранее в этот же день стало известно о том, что еще один беспилотник летел на Москву, но его удалось сбить в Воскресенском городском округе Подмосковья.