Происшествия 11 января 2024, 06:10 Беспилотники самолетного типа обезвредили в небе Ростовской области Губернатор Голубев: в Каменском районе Ростовской области сбили два БПЛА РИА «Новости»

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В Ростовской области засекли два беспилотника. Военные сбили их над Каменским районом, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Два беспилотника самолетного типа, по его информации, обнаружили ночью. Силы ПВО уничтожили его над территорией Каменского района.

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«В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — сообщил глава региона.

Беспилотники 10 января сбили над Воронежской и Саратовской областями. Минобороны заявило, что киевский режим планировал атаковать российские объекты. Украинские войска также обстреляли села Лемешовка, Азаровка и Подывотье в Брянской области. Пострадал один мирный житель. Снарядами повредили жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозпредприятие и административное помещение.