Происшествия 28 мая 2023, 07:25 Беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае Власти Краснодарского края: БПЛА попытались атаковать Ильский НПЗ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несколько беспилотников попытались залетать на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северном районе Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба оперативного штаба по региону.

«Около двух часов ночи в воскресенье несколько неизвестных беспилотных аппаратов попытались приблизиться к территории Ильского НПЗ. Всех их нейтрализовали», — сказано в сообщении.

Реклама

В результате ЧП инфраструктура завода не пострадала, небольшое задымление успешно ликвидировали аварийные службы завода. Среди сотрудников НПЗ пострадавших также нет.

В ночь на 26 мая два беспилотника атаковали Краснодар. Местные жители стали свидетелями двух громких взрывов в небе. Позднее власти подтвердили, что его источником были БПЛА.

Во время хлопка баротравму уха получил полицейский патрульной службы ГИБДД, его отправили на домашнее лечение.