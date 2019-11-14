Беспилотники используют для поиска пропавшей в Крыму девочки
«Поиск продолжается. Прибыла беспилотная авиация и ребята из Краснодарского края. Пока планируются два квадрокоптера к запуску», — рассказали ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде «Liza Alert Крым».
Маленькая девочка пропала в Крыму. Ее оставили дома однуПодробнее
Представитель организации отметила, что волонтеры ищут еще больше добровольцев. Кроме того, им нужны распечатанные ориентировки пропавшей, пальчиковые батарейки, скотч. На полуостров уже едут добровольцы из Ростовской области и Ставропольского края.
Малышка ушла из дома, который находится в селе Кропоткино Раздольненского района, 12 ноября. До сих пор она не вернулась. Ее отец рассказал, что оставил дочь дома и уехал по делам. При этом он закрыл за собой дверь. Однако когда мужчина вернулся, девочки не было, а дверь оказалась открытой.
Как сообщили следователи, никаких следов взлома они не нашли. После исчезновения крымчанки в селе начались поиски. Правоохранители опубликовали приметы пропавшей. На вид ей шесть лет, она худощавого телосложения, рост 100-110 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. На малышке были розовые куртка и ботинки.
По факту исчезновения ребенка открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).