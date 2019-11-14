Беспилотники используют для поиска пропавшей в Крыму девочки

Волонтеры надеются, что беспилотные летательные аппараты помогут найти пропавшую на севере Крыма пятилетнюю девочку. Ее ищут с 12 ноября.

«Поиск продолжается. Прибыла беспилотная авиация и ребята из Краснодарского края. Пока планируются два квадрокоптера к запуску», — рассказали ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде «Liza Alert Крым».

Маленькая девочка пропала в Крыму. Ее оставили дома одну Подробнее

Представитель организации отметила, что волонтеры ищут еще больше добровольцев. Кроме того, им нужны распечатанные ориентировки пропавшей, пальчиковые батарейки, скотч. На полуостров уже едут добровольцы из Ростовской области и Ставропольского края.

Малышка ушла из дома, который находится в селе Кропоткино Раздольненского района, 12 ноября. До сих пор она не вернулась. Ее отец рассказал, что оставил дочь дома и уехал по делам. При этом он закрыл за собой дверь. Однако когда мужчина вернулся, девочки не было, а дверь оказалась открытой.

Как сообщили следователи, никаких следов взлома они не нашли. После исчезновения крымчанки в селе начались поиски. Правоохранители опубликовали приметы пропавшей. На вид ей шесть лет, она худощавого телосложения, рост 100-110 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. На малышке были розовые куртка и ботинки.

По факту исчезновения ребенка открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).