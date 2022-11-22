Важное 22 ноября 2022, 19:33 Беспилотники атаковали Севастополь Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о новой атаке беспилотников РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны сработали в Севастополе из-за новой атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он заявил, что предварительно известно о двух сбитых дронах.

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«Все силы и службы находятся в боевой готовности», — подчеркнул губернатор Севастополя.

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Развожаев добавил, что гражданские объекты не пострадали, и призвал жителей города сохранять спокойствие.

Это не первая атака украинских дронов, направленная на Севастополь. В конце октября украинские боевики при помощи морских и воздушных беспилотников попытались атаковать корабли Черноморского флота. Все аппараты сбили системы противовоздушной обороны, а также экипажи военных кораблей.

В Севастополе действует усиленный — «желтый» — уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 27 ноября. Решение власти города приняли на основании данных силовых и военных структур из-за угрозы терактов в городе.