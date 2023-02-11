Происшествия 11 февраля 2023, 10:27 Беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: несколько БПЛА атаковали объект инфраструктуры региона

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по инфраструктурному объекту в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект», — написал он.

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По словам Гладкова, обошлось без жертв и пострадавших. Губернатор подчеркнул, что сотрудники оперативных служб уже выехали к месту происшествия. Они устранят последствия атаки.

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Глава Белгородской области пока не уточнил, кому принадлежат БПЛА, ударившие по местному объекту инфраструктуры. Также он не сказал, что именно стало целью беспилотников.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно попадает под обстрел со стороны ВСУ. Только за 9 февраля, по данным Гладкова, противник трижды нанес удары по разным населенным пунктам региона. Среди них — село Муром, Грайворонский городской округ и хутор Балки.