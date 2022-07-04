Частный дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге

Беспилотник рухнул на один их частных домов в Таганроге. В результате падения дрона здание загорелось. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар вспыхнул в частном двухэтажном доме. Сооружение находится в Новом переулке в Таганроге. Сведения о возгорании пожарные получили в 17:40 по московскому времени.

«Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18:30 пожар полностью потушили», — привело сообщение РИА «Новости».

На месте работали 24 человека и четыре единицы техники. Как уточнил собеседник агентства, рядом с домом нашли обломки беспилотника. Падение дрона вызвало пожар. Предварительно, никто не погиб. Хозяйке дома удалось спастись.

«У нее волосы обгорели, брови», — рассказала «360» соседка женщины.

Откуда прилетел беспилотник, пока не известно. Сейчас все обстоятельства падения дрона и возникновения пожара выясняются.

Таганрог находится на юго-западе Ростовской области и является ближайшим крупным городом к Украине.