12 января 2023, 00:07
Беспилотник зацепил ЛЭП в Белгородской области и оставил без света часть региона
Часть Белгородской области осталась без света из-за обрыва ЛЭП беспилотником
В Белгородской области беспилотник зацепил ЛЭП, в результате чего начался пожар. Часть региона обесточена. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Белгородская область».
Жители поселка Северный Белгородского района сообщили о том, что примерно в 23:15 на небе вспыхнула яркая вспышка, после чего отключился свет. До этого они слышали продолжительный гул.
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«Как будто звук мопеда был, потом яркая белая вспышка и тишина…» — написала одна из читательниц.
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Так же некоторые жители сообщили об отключении воды.
По предварительным данным, возгорание и частичное отключение света произошли из-за беспилотника — он зацепил провода ЛЭП.
Информации о пострадавших нет.
По некоторым сообщениям в соцсетях, электричество уже восстановлено.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области днем 11 января. Жертв и пострадавших среди местного населения нет. Но есть повреждения частных домов и объектов инфраструктуры. Также пострадали линии электропередач. Без света остались жители двух улиц.
Беспилотники
Электричество
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