Эксклюзив 17 августа 2023, 14:24 Беспилотник засекли над территорией института в Троицке Неопознанный беспилотник сел на территории института в Троицке в Москве РИА «Новости»

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Подозрительный дрон сел на территории института в Троицке в Москве. Об этом сообщил «360» источник.

К месту посадки большого беспилотника срочно выехали городские службы.

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По данным источника, дрон находится в рабочем состоянии, а все необходимые разрешения на запуск имеются.

Кроме того, работники близлежащего магазина сообщили корреспонденту «360», что не заметили в округе ничего подозрительного.

UPD: источник уточнил, что с помощью дрона сотрудники ООО «Лаборатория будущего» проводят исследование высоковольтных линий. Они получили все необходимые разрешения для проведения работ.

Ранее ударный беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью.

Также 11 августа обломки БПЛА упали в районе Карамышевской набережной в Северо-Западном административном округе Москвы.