Эксклюзив 24 июля 2023, 12:04 Беспилотник заметили над зданием ЦОДД в центре Москвы Источник «360»: в центре Москвы над зданием ЦОДД заметили беспилотник Фото: freepik.com

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Очевидцы обнаружили дрон, который кружил над зданием Центра организации дорожного движения Правительства Москвы. На место выехали специалисты, об этом сообщил источник «360».

В понедельник, 24 июля, в центре столицы заметили очередной беспилотник. На этот раз БПЛА кружил над зданием Государственного казенного учреждения — Центра организации дорожного движения Правительства Москвы в Тверском районе.

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По данным источника, это был квадракоптер марки DJI Mavic. Он кружился в одной точке на высоте около 80 метров, а после исчез.

Сейчас на место выехали специалисты. Других подробностей пока нет. Все обстоятельства устанавливаются.

Несколько часов назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям. Представители Минобороны России в свою очередь заявили о пресечении военными атаки двух украинских БПЛА. В министерстве уточнили, что ответственность за теракт лежит на киевском режиме.