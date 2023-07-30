Важное 30 июля 2023, 23:24 Беспилотник взорвался у здания полиции в Брянской области — СМИ Baza: у здания полиции в Трубчевске после падения беспилотника прогремел взрыв Fikri Rasyid / Unsplash

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В Брянской области упал беспилотник, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, взрыв после падения дрона произошел у здания полиции в городе Трубчевске.

В результате ЧП повреждения получила крыша здания, взрывной волной выбило стекла. Погибших и пострадавших нет, отметили авторы статьи.

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Информацию подтвердил Telegram-канал Mash. Журналисты сообщили, что в здании полиции выбиты шесть окон, дорогу рядом перекрыли, а на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Издание опубликовало видео, снятое очевидцами. Молодые люди, собравшиеся у поврежденного отдела полиции, отметили, что «в Трубчевске первый раз такое, ну, второй». Власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее беспилотник упал на хуторе Дарагановка Неклиновского района, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в результате ЧП повреждения получили автомобиль и крыша частного дома. На место происшествия отправились медики, хотя информации о пострадавших не поступало, подчеркнул глава региона.