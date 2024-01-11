Происшествия 11 января 2024, 08:02 Беспилотник взорвался на окраине Калуги БПЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции в Калуге

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В Калуге над техническим сооружением насосной станции взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА», — указал он.

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Сооружение не получило повреждений в результате взрыва, добавил он. На месте ЧП уже работают оперативные группы.

По данным Минобороны, утром 11 января украинские боевики пытались атаковать беспилотниками самолетного типа сразу три российских региона. Действия ВСУ не увенчались успехом. Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли атаку украинских беспилотников.

В Ростовской области утром в четверг обнаружили сразу два беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили дроны противника над Каменским районом.