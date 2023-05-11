Происшествия 11 мая 2023, 13:04 Беспилотник ВСУ врезался в дерево и взорвался в Белгородской области Shot: украинский беспилотник разбился при столкновении с деревом у белгородского села РИА «Новости»

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Дерево недалеко от белгородского села Беломестного стало непреодолимым препятствием для запущенного с территории Украины беспилотника. Как сообщил Telegram-канал Shot, заграничный дрон врезался в зеленое насаждение, запутался в ветках и взорвался.

По данным журналистов, беспилотник пролетел около 60 километров и достиг дерева в районе белгородского села около 03:00 четверга, 11 мая. В результате происшествия никто не пострадал.

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Детали разбитого беспилотника забрали специалисты, чтобы выяснить, из какого населенного пункта провели запуск.

Это не первый случай, когда зеленые насаждения Белгородской области спасают населенные пункты от атаки украинских беспилотников. В конце апреля украинский дрон не смог атаковать село Цаповка.

Сброшенное самодельное взрывное устройство не сдетонировало, а сам дрон упал, зацепившись за ветки деревьев.