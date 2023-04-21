Происшествия 21 апреля 2023, 09:19 Беспилотник ВСУ упал возле жилого дома в Брянской области Власти Брянской области: беспилотник ВСУ упал возле жилого дома в Клинцах

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Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал на территорию жилого дома в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз сегодня около 08:30.

Он уточнил, что никто не пострадал, однако есть «частичные разрушения домовладения». В доме оказались выбиты стекла. На месте уже работают сотрудники оперативных служб.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что дрон-камиказде ВСУ обрушился на трактор в Суджанском районе Курской области в километре от границы. Происшествие обошлось без пострадавших, разрушений также практически нет — повреждена только аграрная техника. Официальных данных о случившемся пока не поступало.

Накануне также сообщалось об ударе ВСУ по деревне Ломаковка в Брянской области. По сведениям СМИ, населенный пункт лишился света. Также говорилось о том, что есть пострадавшие. Однако официальной информации нет и об этом происшествии.