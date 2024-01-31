31 января 2024, 10:39
Беспилотник ВСУ убил двух людей на трассе Горловка — Донецк
Дрон ВСУ попал в машину на трассе Горловка — Донецк, погибли двое
Два мирных жителя погибли и один пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на трассе Горловка — Донецк. Дрон попал в гражданский автомобиль, в котором ехали люди. О случившемся сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
По его информации, БПЛА попал в машину на трассе неподалеку от поселка городского типа Пантелеймоновка.
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«Погибли двое мирных граждан, один человек ранен», — подчеркнул мэр.
Помимо этого, в канале Приходько появились данные об обстреле Никитовского района Горловки. В зону повышенной опасности попали жилой массив «Комсомолец», поселок шахты 19/20, поселок Кирова, поселок шахты имени Гагарина, поселок Комарова, а также поселок станции Никитовка.
«Жителям данных населенных пунктов — покинуть улицы, находиться вблизи укрытий», — призвал Приходько.
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