Происшествия 31 января 2024, 10:39 Беспилотник ВСУ убил двух людей на трассе Горловка — Донецк Дрон ВСУ попал в машину на трассе Горловка — Донецк, погибли двое РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два мирных жителя погибли и один пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на трассе Горловка — Донецк. Дрон попал в гражданский автомобиль, в котором ехали люди. О случившемся сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

По его информации, БПЛА попал в машину на трассе неподалеку от поселка городского типа Пантелеймоновка.

Реклама

«Погибли двое мирных граждан, один человек ранен», — подчеркнул мэр.

Помимо этого, в канале Приходько появились данные об обстреле Никитовского района Горловки. В зону повышенной опасности попали жилой массив «Комсомолец», поселок шахты 19/20, поселок Кирова, поселок шахты имени Гагарина, поселок Комарова, а также поселок станции Никитовка.

«Жителям данных населенных пунктов — покинуть улицы, находиться вблизи укрытий», — призвал Приходько.