Происшествия 31 июля 2023, 10:47 Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию «Водоканала» в Ясиноватой ВСУ атаковали территорию «Водоканала» в Ясиноватой с помощью дрона со взрывным устройством РИА «Новости»

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ВСУ атаковали Ясиноватую с помощью беспилотника со взрывным устройством. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

По данным чиновника, беспилотник противника сбросил взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, на территорию ПУ «Ясиноватаяводоканал».

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В результате никто не пострадал, но инфраструктура предприятия получила повреждения. Шевченко также опубликовал несколько фото последствий атаки украинских военных.

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Утром 31 июля атаке со стороны ВСУ подверглась и столица ДНР — Донецк. По данным мэра города Алексея Кулемзина, при обстреле Ворошиловского района загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.

Позже он сообщил об одном погибшем. Еще три жителя получили ранения.

Под огнем оказались также Киевский и Куйбышевский районы Донецка, указал Кулемзин в своем Telegram.