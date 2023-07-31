31 июля 2023, 10:47
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию «Водоканала» в Ясиноватой
ВСУ атаковали территорию «Водоканала» в Ясиноватой с помощью дрона со взрывным устройством
ВСУ атаковали Ясиноватую с помощью беспилотника со взрывным устройством. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.
По данным чиновника, беспилотник противника сбросил взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, на территорию ПУ «Ясиноватаяводоканал».
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В результате никто не пострадал, но инфраструктура предприятия получила повреждения. Шевченко также опубликовал несколько фото последствий атаки украинских военных.
Утром 31 июля атаке со стороны ВСУ подверглась и столица ДНР — Донецк. По данным мэра города Алексея Кулемзина, при обстреле Ворошиловского района загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.
Позже он сообщил об одном погибшем. Еще три жителя получили ранения.
Под огнем оказались также Киевский и Куйбышевский районы Донецка, указал Кулемзин в своем Telegram.
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