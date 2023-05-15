Происшествия 15 мая 2023, 21:15 Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на работающий экскаватор в Курской области Глава Курской области Старовойт: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на экскаватор Telegram-канал Романа Старовойта

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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор», — отметил он.

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По его словам, в результате взрыва легкое ранение в плечо получил водитель экскаватора. Пострадавшего оперативно доставили в Суджанскую районную больницу. Там раненому оказывают помощь, в том числе, и столичные хирурги, добавил Старовойт.

Ранним утром 15 мая Вооруженные силы Украины также совершили обстрел Курской области. Под ударом оказались населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Пострадавших в результате атаки нет. Однако снаряды повредили линию электропередачи. Из-за этого без света остались 600 местных жителей.

Также утром взрывы зафиксировали в Луганске в районе автовокзала. Экс-посол луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник предположил, что украинские войска стреляли из ракет большой дальности.