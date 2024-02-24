Происшествия

24 февраля 2024, 00:21

Беспилотник ВСУ сбили над Тульской областью

Минобороны: украинский дрон уничтожили в небе над Тульской областью

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Тульской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«23 февраля около 23:15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.

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Также этой ночью украинский дрон сбили над Белгородской областью. Как отметили в ведомстве, это случилось примерно в 21:30 по московскому времени.

Еще в январе в Минобороны заявили о поражении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Тульской областью. По предварительной информации, пострадавших не было.

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