24 февраля 2024, 00:21
Беспилотник ВСУ сбили над Тульской областью
Минобороны: украинский дрон уничтожили в небе над Тульской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Тульской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
«23 февраля около 23:15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.
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Также этой ночью украинский дрон сбили над Белгородской областью. Как отметили в ведомстве, это случилось примерно в 21:30 по московскому времени.
Еще в январе в Минобороны заявили о поражении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Тульской областью. По предварительной информации, пострадавших не было.
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