Происшествия 02 сентября 2023, 13:54 Беспилотник ВСУ сбили над Грайворонским округом Белгородской области Гладков: остекление дома в Головчине пострадало при падении обломков дрона ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силы ПВО сбили беспилотник над Грайворонским городским округом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате падения незначительные повреждения зафиксировали в селе Головчино.

Среди жителей никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Незначительные повреждения остекления зафиксировали в одном частном доме в Головчине.

Реклама

Утром Минобороны сообщало о перехвате двух украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Днем Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Долгое. Там БПЛА противника дважды сбросили взрывные устройства.

«Взрывной волной выбило стекло, и посекло фасад частного домовладения, и повредило один легковой автомобиль», — уточнил губернатор.

Помимо этого, пострадал инфраструктурный объект связи. Жители населенного пункта травм не получили.