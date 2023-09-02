02 сентября 2023, 13:54
Беспилотник ВСУ сбили над Грайворонским округом Белгородской области
Гладков: остекление дома в Головчине пострадало при падении обломков дрона ВСУ
Силы ПВО сбили беспилотник над Грайворонским городским округом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате падения незначительные повреждения зафиксировали в селе Головчино.
Среди жителей никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Незначительные повреждения остекления зафиксировали в одном частном доме в Головчине.
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Утром Минобороны сообщало о перехвате двух украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
Днем Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Долгое. Там БПЛА противника дважды сбросили взрывные устройства.
«Взрывной волной выбило стекло, и посекло фасад частного домовладения, и повредило один легковой автомобиль», — уточнил губернатор.
Помимо этого, пострадал инфраструктурный объект связи. Жители населенного пункта травм не получили.
ВСУ
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