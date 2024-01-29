Происшествия 29 января 2024, 22:09 Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью Богомаз: силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа ликвидировали силами ПВО над территорией Жуковского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

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По данным Минобороны, в ночь на 29 января украинские военные попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Накануне Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получил жилой дом. До этого противник запустил три дрона по региону, их нейтрализовали.

Утром 29 января прилет беспилотника зафиксировали в Ростовской области. Его нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы. Также над Белгородской областью сбили три украинских снаряда «Ураган». Пострадавших среди местных жителей нет.