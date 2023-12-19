Происшествия 19 декабря 2023, 10:50 Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью Богомаз: средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянским районом РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины совершили очередную безуспешную атаку Брянской области. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Средствами ПВО министерства обороны России над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточнил он.

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Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет. Экстренные службы уже приступили к работам на месте.

Эта атака украинских боевиков стала третьей за утро 19 декабря. Первую зафиксировали в районе 09:20 по московскому времени. Российский системы ПВО успешно сбили беспилотник ВСУ. Вторая атака украинских боевиков, по данным Минобороны, произошла около 10:00. Дрон ВСУ также сбили.

На прошлой неделе поселок Забрама в Брянской области попал под обстрел украинских подразделений. В результате ударов частично повредилось электроснабжение. Никто не пострадал