Происшествия 13 апреля 2024, 10:58 Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 09:00 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Над территорией Белгородской области уничтожили беспилотный летательный аппарат» — заявили в ведомстве.

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В пятницу, 12 апреля, Минобороны сообщало об уничтожении 12 беспилотников националистов над регионами России.

ВСУ регулярно запускают дроны для атак на объекты в Белгородской области, российские силы ПВО их перехватывают. На всей территории региона ввели высокий уровень террористической опасности, граница с Украиной составляет порядка 350 километров.

Днем ранее украинский беспилотник врезался в здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде, осколочные ранения получили два человека. Их оперативно доставили в больницу, где медики оказали пострадавшим необходимую помощь.