Важное 21 марта 2024, 15:15 Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью около 14:30. Об этом информировало Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

Утром 21 марта над регионом уничтожили 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Пострадали пять мирных жителей. Один мужчина получил осколочные ранения руки и плеча, у двух женщин и еще одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, у другого — осколочное ранение голени.

В Белгороде осколки повредили свыше 30 квартир в шести домах. Повреждения также получила «Белгород Арена», а именно кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление. К счастью, мероприятия там сейчас не проходят, сотрудники работают удаленно, так что никого не ранило. Арену отремонтируют.

В поселке Дубовое Белгородского района пострадали пять домов и два автомобиля, в селе Новая Деревня оказался поврежден забор, в поселке Майский — четыре частных дома, машина и парковка.