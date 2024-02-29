Важное 29 февраля 2024, 13:36 Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украны пытались атаковать Белгородскую область. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВСУ использовали для удара по российскому региону беспилотник самолетного типа. Атаку пресекли около 12:50 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в оборонном ведомстве.

Регион регулярно подвергается атакам украинских боевиков. В среду, 28 февраля, ВСУ ударили по селу Тишанка в Белгородской области. В результате обстрела повреждения получила линия электропередач.

В середине февраля ВСУ выпустили по Белгороду 14 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средство ПВО уничтожили боеприпасы, однако от осколков пострадало здание торгового центра. В результате атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок.