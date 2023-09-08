Происшествия 08 сентября 2023, 11:24 Беспилотник ВСУ сбили на севере Крыма Глава Крыма Аксенов: на севере республики сбили беспилотник ВСУ

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Беспилотник ВСУ сбили на севере Крыма. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

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Ранее глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение диверсии на железной дороге, которую собирался совершить житель Севастополя. Сергей Аксенов отметил, что объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов, поэтому обеспечению их безопасности в регионе уделяют пристальное внимание. Он назвал эффективной работу ФСБ в этом направлении и предрек украинским агентам «незавидную судьбу», отметив, что их непременно найдут и накажут.

Россиянин, планировавший теракт в Крыму, также собирал для украинской военной разведки данные о размещении объектов и подразделений Минобороны России в республике. Мужчину задержали.