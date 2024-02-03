Происшествия 03 февраля 2024, 00:35 Беспилотник ВСУ сбили на подлете к Воронежу Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Воронежу РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — уточнил глава региона.

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Днем ранее Гусев подтвердил уничтожение на юге Воронежской области двух украинских беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, повреждений на земле не было.

Ранее появилось видео, как российский военный палкой сбил низко летящий украинский FPV-дрон и спас своих сослуживцев. На кадрах видно, как боец прятался от беспилотника за кустами, а потом схватил ветку и сбил аппарат. В российском Минобороны ситуацию пока не прокомментировали.

До этого военное ведомство сообщило, что средства ПВО сбили за сутки 20 авиационных ракет, 17 снарядов HIMARS и 68 беспилотников ВСУ. Также российские военные уничтожили норвежскую радиолокационную станцию ЗРК NASAMS, РЛС для обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего, а также живую силу и военную технику противника в 137 районах.