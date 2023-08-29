Беспилотник ВСУ рухнул в Черное море при попытке атаковать территории России | 360°

Важное 29 августа 2023, 15:42 Беспилотник ВСУ рухнул в Черное море при попытке атаковать территории России Минобороны: беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории России РИА «Новости»

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Украинский беспилотник перехватили в акватории Черного моря, после чего аппарат потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны России.

Около 13:00 по московскому времени отечественные военные пресекли попытку ВСУ атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотника самолетного типа.

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«Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря», — процитировали Минобороны «Известия».

За час до этого боевики ВСУ также запустили беспилотник над Черным морем. Российский военный самолет уничтожил аппарат противника.

Вечером в понедельник, 28 августа, американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk заметили в небе над Черным морем. Дроны пытались провести разведку около Крыма. Чтобы не допустить возможное нарушение границы и противодействовать БПЛА, в небо подняли два отечественных истребителя из состава дежурных сил ПВО.