Эксклюзив 31 января 2024, 23:42 Беспилотник ВСУ рухнул рядом с селом под Нижним Новгородом Дрон ВСУ с взрывчаткой пытался долететь до Нижнего Новгорода

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Украинский беспилотник упал рядом с селом Чернуха под Нижним Новгородом. Боезапас нес на себе БПЛА самолетного типа, при падении детонации не произошло. Очевидцы предоставили «360» кадры с места обнаружения дрона.

Расстояние от Кстова до границы с Украиной составляет примерно 800 километров. В Кстовской промзоне расположены нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», а также нефтехимические заводы «РусВинил» и «Сибур-Кстово».

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По данным Telegram-канала Shot, беспилотник ВСУ нейтрализовали средствами РЭБ. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали территорию Псковской области. Для этого они применили беспилотный летательный аппарат. Российские военные ликвидировали беспилотник самолетного типа.