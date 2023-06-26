Происшествия 26 июня 2023, 10:31 Беспилотник ВСУ пытался ударить по нефтебазе в Курске — Shot Shot: беспилотник ВСУ попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины попытался ударить по нефтебазе «Роснефти» в Курске. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По его данным, украинцы предприняли попытку атаки около полуночи. Беспилотник самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», однако не сдетонировал. Никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

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Авторы Shot добавили, что еще один БПЛА врезался в дерево в селе Пушкарном Курской области вечером 25 июня. Дрон заметили неподалеку от водонапорной башни. Разрушений после происшествия не обнаружили.

Ранее росгвардейцы принудительно посадили беспилотник со взрывчаткой возле деревни Гирьи в Курской области. По предварительным данным, БПЛА направлялся в сторону Москвы. Дрон нес кумулятивный заряд КЗ-6, взрыв которого способен пробивать железобетонные плиты.