Происшествия 04 сентября 2023, 18:45 Беспилотник ВСУ пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области Губернатор Брянской области сообщил о попытке атаки ВСУ на Клинцовскую ТЭЦ unsplash.com

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области с применением БПЛА. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Украинский беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разрушений инфраструктуры не зафиксировано, добавил глава Брянской области.

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«Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ», — написал Богомаз.

По его словам, еще один дрон ВСУ заметили в небе над Выгоничским районом. БПЛА также ликвидировали с помощью РЭБ. В ходе атаки никто не пострадал.

В субботу, 2 сентября, украинские боевики обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Прилетевшие снаряды повредили семь жилых домов, сообщал RT. Экстренные службы оперативно прибыли в населенный пункт.