Происшествия 04 января 2024, 19:33 Беспилотник ВСУ обезвредили в Липецкой области Липецкий губернатор Артамонов сообщил о перехваченном дроне ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Системы радиоэлектронной борьбы Липецкой области обезвредили летящий к столице региона украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он подчеркнул, что в результате принудительной посадки дрона жертв среди населения нет. Инфраструктура также не получила никаких повреждений.

«В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы», — написал Артамонов.

Глава региона поблагодарил военных за службу и обеспечение безопасности мирных жителей.

Впервые украинский беспилотник в Липецкой области дежурные системы противовоздушной обороны сбили в ночь на 17 декабря. Артамонов тогда призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что регионе приняты все меры для безопасности. Он отметил, что область находится в постоянном контакте с министерством обороны.