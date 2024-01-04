04 января 2024, 19:33
Беспилотник ВСУ обезвредили в Липецкой области
Липецкий губернатор Артамонов сообщил о перехваченном дроне ВСУ
Системы радиоэлектронной борьбы Липецкой области обезвредили летящий к столице региона украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он подчеркнул, что в результате принудительной посадки дрона жертв среди населения нет. Инфраструктура также не получила никаких повреждений.
«В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы», — написал Артамонов.
Глава региона поблагодарил военных за службу и обеспечение безопасности мирных жителей.
Впервые украинский беспилотник в Липецкой области дежурные системы противовоздушной обороны сбили в ночь на 17 декабря. Артамонов тогда призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что регионе приняты все меры для безопасности. Он отметил, что область находится в постоянном контакте с министерством обороны.
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