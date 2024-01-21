Происшествия 21 января 2024, 00:24 Беспилотник ВСУ ликвидировали над Смоленской областью Военные сбили беспилотник ВСУ в небе над Смоленской областью РИА «Новости»

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Средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Смоленской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«20 января около 23:50 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в сообщении.

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Ранее стало известно о сбитом украинском беспилотнике над Орловской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны сработали в 22:30 по московскому времени.

В субботу Вооруженные силы Украины атаковали село Вишнево Беловского района Курской области. В результате удара в спортивном зале и столовой местной школы взрывом выбило стекла.

В среду, 17 января,после атаки беспилотника ВСУ повредились частный дом и автомобиль в селе Свердликово Суджанского района Курской области. Среди местных жителей пострадавших нет.