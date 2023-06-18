Происшествия 18 июня 2023, 10:29 Беспилотник ВСУ атаковал село в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ сбросили взрывные устройства с дрона в селе Новопетровка Telegram

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины атаковали с беспилотника село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Они повредили легковой автомобиль с прицепом и трактор. У машины пробило крышу и выбило заднее стекло, у трактора также выбиты стекла.

Реклама

«Пострадавших нет», — уточнил Гладков.

Накануне в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений.

Украинские боевики атаковали из гранатометов и минометов Грайворонский городской округ Белгородской области 14 июня. Всего зафиксировали 42 прилета. Самый сильный удар пришелся на село Новостроевка-Вторая. По словам Гладкова, местные жители не пострадали. Днем ранее под обстрел ВСУ попали пять населенных пунктов Белгородской области, по ним ВСУ выпустили более 60 боеприпасов.