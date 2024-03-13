Происшествия 13 марта 2024, 09:39 Беспилотник ВСУ атаковал район Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали беспилотником село Призначное РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородску область. На этот раз беспилотник ВСУ упал в селе Призначное. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Призначное — беспилотник противника совершил падение с последующей детонацией», — указал он.

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Пострадавших в результате атаки нет. Но повреждения получили два частных дома. В результате взрыва украинского беспилотника в одном из них пострадала крыша, в другом — пристройка и забор. Также поврежден один легковой автомобиль. К работам на месте уже приступили оперативные службы.

Это не первая атака украинских боевиков по Белгородской области 13 марта. Утром там сработала система противовоздушной обороны. Силы ПВО ликвидировали дрон ВСУ в небе над селом Графовка в Шебекинском городском округе. Обломками повредило жилой дом. Пострадавших в результате атаки украинских боевиков нет.