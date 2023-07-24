Эксклюзив 24 июля 2023, 09:36 Беспилотник рухнул на кладбище в Зеленоградском округе Москвы «360»: беспилотник упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы Pxhere

Читать 360tv в

Беспилотник без взрывного устройства 24 июля упал в Зеленоградском округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Квадрокоптер с камерой рухнул на территории кладбища между 27 и 28 участком. По предварительным данным, никто не пострадал.

Реклама

Дрон разбился, аккумуляторную кислотную батарею с устройства сняли. Причины происшествия выясняют специалисты.

Беспилотники также упали на улице Лихачева в Южном административном округе и на Комсомольском проспекте в Хамовниках. МИД России назвала атаку дронами Москвы актом международного терроризма.

В ночь на 24 июля Крым атаковали 17 беспилотников. Дроны ликвидировали, никто не пострадал.