24 июля 2023, 09:36
Беспилотник рухнул на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
«360»: беспилотник упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
Беспилотник без взрывного устройства 24 июля упал в Зеленоградском округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
Квадрокоптер с камерой рухнул на территории кладбища между 27 и 28 участком. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Дрон разбился, аккумуляторную кислотную батарею с устройства сняли. Причины происшествия выясняют специалисты.
Беспилотники также упали на улице Лихачева в Южном административном округе и на Комсомольском проспекте в Хамовниках. МИД России назвала атаку дронами Москвы актом международного терроризма.
В ночь на 24 июля Крым атаковали 17 беспилотников. Дроны ликвидировали, никто не пострадал.
Беспилотники
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