Происшествия 27 мая 2023, 13:00 Беспилотник упал у деревни в Тверской области Администрация Тверской области заявила, что в Андреапольском округе рухнул БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Андреапольском округе Тверской области рухнул беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба правительства региона. Дрон упал в районе деревни Ерохино.

Падение БПЛА зафиксировали 27 мая. На место выехали оперативные службы. Губернатор региона Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль.

Реклама

Telegram-канал Baza писал, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию в области.

Один из дронову деревни Ерохино якобы врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв. Из-за него крыша и стены здания получили повреждения. Второй дрон взорвался через полчаса на земле.

Возгорание сотрудники предприятия ликвидировали собственными силами. Пострадавших в огне не было.

МВД, по данным Mash, ввело в регионе план «Крепость». Официально эти данные не подтвердили.