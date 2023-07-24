Важное 24 июля 2023, 22:06 Беспилотник упал у частного дома в Новой Москве — СМИ РИА «Новости»: у частного дома в Новой Москве упал беспилотник Andrii Denysenko / Unsplash

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Беспилотник рухнул возле частного дома в Новой Москве, рассказали РИА «Новости» источники в правоохранительных органах. По информации собеседников агентства, жертв и разрушений удалось избежать.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина», — заявил источник.

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Он добавил, что правоохранители изъяли аппарат. Следователи изучат его и установят все обстоятельства случившегося.

В ночь на 24 июля Украина попыталась атаковать объекты в Москве двумя беспилотниками, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что аппараты вывели из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Один из них врезался в бизнес-центр на улице Лихачева, на верхних этажах выбило стекла.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ЧП актом международного терроризма. В министерстве сообщили, что Россия оставляет за собой право на жесткий ответ в связи с атакой беспилотников на Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ продолжит выполнение спецоперации до достижения ее целей.