Эксклюзив 31 мая 2023, 10:34 Беспилотник упал на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ

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Неустановленный беспилотный летательный аппарат упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае 31 мая. В распоряжение «360» поступило видео с места происшествия.

Единая дежурно-диспетчерская служба Северского района сообщила, что БПЛА рухнул на территории Ильского НПЗ около 04:00. После падения дрон разбился.

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«Инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — написали в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

На место падения беспилотника выехали сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. В 09:20 взрывотехники уничтожили БПЛА в целях безопасности.

В оперативном штабе отметили, что местным жителям ничто не угрожает. При падении дрона никто не пострадал, ущерб имуществу рухнувший беспилотник также не нанес.

Ранее несколько БПЛА предприняли попытку атаковать Ильский НПЗ. Все дроны вовремя нейтрализовали.