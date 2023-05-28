Происшествия 28 мая 2023, 18:24 Беспилотник упал на поле в Краснодарском крае Глава Красноармейского района Краснодарского края Васин сообщил об упавшем в поле дроне Telegram

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Беспилотник неизвестного происхождения упал на поле в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Юрий Васин.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Территория, куда упал дрон, принадлежит частной сельскохозяйственной компании. Сейчас на месте работают следователи для выяснения происхождения беспилотника.

Оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье, 28 мая, сообщил о попытке беспилотников атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод.

После приближения дронов на опасное расстояние к предприятию их нейтрализовали. В результате атаки произошло небольшое задымление, которое ликвидировали рабочие.

Самой опасной атакой беспилотников в Кубани стал прилет в Краснодар в ночь на 26 мая. Тогда дроны-камикадзе взрывами подтвердили офисное здание и три жилых дома. В помещениях выбило окна, а осколки посекли фасады.