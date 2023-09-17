Происшествия 17 сентября 2023, 05:55 Беспилотник упал на нежилой объект в Орле Орловский губернатор Клычков: на нежилой объект в Ореле упал беспилотник Pxhere

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Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Предварительно, пострадавших нет.

Падение БПЛА произошло 17 сентября примерно в 03:50 (время совпадает с московским).

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Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города, уточник Клычков.

Место падения дрона оцепили. Специальные службы проводят все необходимые мероприятия, уточнил губернатор региона. Он добавил, что ситуация находится под полным контролем.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил Клычков.

В ночь на 17 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника в Подмосковье. Дежурные силы ПВО сбили по одному БПЛА в городском округе Истра, а также в небе над Раменским городским округом и над Домодедовским городским округом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нигде нет.

Кроме того, в ночь на 17 сентября, российские силы ПВО уничтожили несколько дронов около Крыма. Изначально Минобороны России сообщило о ликвидации двух украинских БПЛА самолетного типа у западного побережья полуострова. Через некоторое время стало известно еще о четырех сбитых беспилотниках над северо-западным и восточным побережьями Крыма.