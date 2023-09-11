11 сентября 2023, 14:08
Беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
Минобороны: атаку ВСУ беспилотником пресекли в Белгородской области
Днем 11 сентября Украина попыталась атаковать российские объекты с помощью БПЛА. Однако средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 13:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
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Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА рухнул в Валуйском городском округе.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уже находятся на месте, они уточняют данные о последствиях на земле.
Ночью 11 сентября Минобороны также проинформировало о том, что системы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Попытку нападения зафиксировали в 01:20.
Беспилотники
Минобороны РФ
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