Происшествия 29 февраля 2024, 07:23 Беспилотник уничтожили в Курской области Минобороны: силы ПВО уничтожили в Курской области БПЛА самолетного типа РИА «Новости»

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Военные засекли над территорией России украинский беспилотник. Его уничтожили в Курской области, сообщило Минобороны.

Попытку атаковать российские объекты предотвратили ночью 29 февраля. Дрон самолетного типа обнаружили на приграничной территории.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщила пресс-служба.

Один украинский беспилотник сбили 28 февраля в Белгородской области. Информация о пострадавших не поступала. В течение дня Вооруженные силы Украины обстреляли село Тишанка Волоконовского района, повредили линии электропередачи, забор и окна жилого дома.

В зоне проведения спецоперации российским войскам удалось уничтожить стоянку реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, поразили хранилище горюче-смазочных материалов, склад боеприпасов и радиолокатор ЗРК С-300.